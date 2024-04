Tornano gli appuntamenti di Hangar Plus, in collaborazione con Fondazione Time2 e con il patrocinio di ANCI Piemonte e Fondazione Compagnia di San Paolo. Martedì 23 aprile, dalle ore 11 alle 13, si terrà un webinar dedicato alle questioni, alle le sfide e ai significati dell’accessibilità e dell’accessibilità culturale.

Parlare di accessibilità vuol dire affrontare i temi dell’equità, del contrasto agli stereotipi e alle discriminazioni, creare condizioni per garantire la possibilità di scegliere ed esercitare i propri diritti, promuovere una cultura per tutte/tutti e di tutti/tutte.

Nel webinar del 23 aprile si parlerà dell’esperienza di Spazio Kor, progetto nato nel 2016 per gestire e dare una nuova identità al Piccolo Teatro Giraudi, di proprietà del Comune di Asti, dato in gestione all’Associazione CRAFT, che negli ultimi tre anni ha intrapreso un percorso trasformativo per rendere gli spettacoli in stagione aperti alle rappresentazioni e accessibili a persone con disabilità motoria, sensoriale e neurodivergenti, anche attraverso la direzione artistica di Chiara Bersani e Giulia Traversi.

La riflessione sulle tante sfide e i necessari approcci che il tema richiede sarà supportata da Cecilia Marchisio, professoressa associata del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino e responsabile scientifica del Centro Studi Universitario DiVi – per i Diritti e la Vita Indipendente dell’Università di Torino, e da Stefania Di Paolo, studiosa, attivista, esperta di accessibilità e curatrice della tematica per la sezione H-Think di Hangar. La riflessione si completerà con lo sguardo agli approcci, strumenti e finanziamenti messi a disposizione dalla Comunità Europea.

Il webinar è gratuito ma occorre prenotarsi prenotarsi A QUESTO LINK. I partecipanti riceveranno via mail, tramite Eventbrite, il link per accedere al seminario online, che si terrà su Zoom.

Seguiranno altri 3 laboratori di co-progettazione (8 maggio, 29 maggio e 21 giugno) che saranno un’occasione per riprendere i contenuti emersi nell’incontro online. I laboratori si svolgeranno presso Open, spazio aperto di diversità, in corso Stati Uniti 62/b.

Per partecipare ai laboratori è necessario compilare il seguente modulo.