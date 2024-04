Nelle scorse settimane, in molti Comuni della Pianura Padana, il livello di inquinamento dell’aria ha superato più volte i limiti consentiti, con ovvie ripercussioni sulla salute e sul benessere della popolazione.

Si tratta di un problema annoso, tanto che di recente la Commissione Europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per il mancato rispetto degli obblighi sulla qualità dell’aria.

È indubbio che i livelli di polveri sottili dal 2002 ad oggi siano fortemente diminuiti, ma ciò non basta. Per questo motivo, il prossimo 22 aprile alle ore 9:30, in occasione della Giornata della Terra, è in programma un incontro al Piccolo Teatro in via Rivoli 6 a Milano, al quale interverranno illustri scienziati, medici e i rappresentanti delle associazioni e dei cittadini.

L’iniziativa è coordinata dai sindaci delle città di Milano, Torino, Bologna, Venezia e Treviso (leggi la lettera sottoscritta in allegato).

I sindaci piemontesi che volessero fare squadra e partecipare all’iniziativa con la fascia tricolore potranno ritrovarsi la mattina di lunedì 22 aprile alla stazione di Torino Porta Susa, con partenza in treno alle ore 7.40 per Milano Centrale.