Il Ministero dell’Istruzione ha prorogato alle ore 15:00 del prossimo 31 marzo il termine per la presentazione delle candidature per la realizzazione di asili nido, servizi integrativi e sezioni primavera, per dare ulteriore tempo ai comuni per partecipare (bando PNRR – Prot. 48047 del 2 dicembre 2021).

Le modalità di inoltro delle candidature restano le medesime indicate nel citato avviso pubblico, accedendo al link del portale del Ministero dell’istruzione dedicato al Piano nazionale di ripresa e resilienza, attivo dallo scorso 4 marzo. Le verifiche di vulnerabilità sismica se non possedute ed effettuate al momento della candidatura, dovranno essere, a pena di esclusione, caricate sul medesimo sistema informativo della candidatura entro e non oltre le ore 15:00 del prossimo 8 aprile. Saranno organizzati webinar informativi con il ministero dell’Istruzione.

Per quanto riguarda gli altri avvisi pubblici PNRR “Istruzione”, scaduti a febbraio, in particolare per mense scolastiche e infrastrutture per lo sport a scuola, con decreto del Ministero dell’istruzione saranno approvate le graduatorie su base regionale degli enti ammessi a finanziamento, a seguito delle verifiche da parte del Ministero dell’Istruzione lo stesso comunicherà l’avvenuto finanziamento agli enti locali e procederà alla stipula della convenzione di concessione con i beneficiari delle risorse, in base allo schema allegato 5, presente in ciascun Avviso pubblico. Per il bando scuole nuove nei prossimi giorni il Ministero dell’Istruzione definirà le graduatorie dei 195 interventi e contestualmente indirà il concorso di progettazione per la presentazione delle idee progettuali da parte di professionisti. La procedura del concorso di progettazione si concluderà entro 160 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso.

LEGGI L’AVVISO PUBBLICO