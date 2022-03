Nonostante gli sforzi per contrastare la mortalità per infortuni sul lavoro, negli ultimi 15 anni le statistiche registrano ancora in media più di mille incidenti mortali sul lavoro in Italia.

In quest’ottica, ANCI Piemonte supporta l’iniziativa “Italia Loves Sicurezza”, promossa dalla Fondazione LHS per diffondere la cultura della sicurezza, non solo sul posto di lavoro ma in tutti i momenti della vita quotidiana.

Nell’ambito dell’iniziativa, è in programma una call to action in vista della Giornata Mondiale per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, che sarà presentata ufficialmente nel corso di in un webinar giovedì 31 marzo alle ore 17:00.

Con l’occasione verranno illustrate le modalità di adesione alla call to action alla presenza del vicepresidente di ANCI Piemonte Rocchino Muliere e il segretario generale della Fondazione LHS Davide Scotti.

