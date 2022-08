Sul sito del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali (area tematica «La finanza locale» – «I decreti») è online il testo integrale del decreto del Ministero dell’Interno per l’assegnazione di contributi per la messa in sicurezza di edifici e territorio.

Il decreto, siglato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze lo scorso 18 luglio, è disponibile assieme agli allegati 1 e 2.