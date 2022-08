Sul sito del Ministero dell’Interno (Dipartimento per gli Affari Territoriali) è pubblicato il decreto 19 luglio 2022 (corredato di Nota Metodologica e Allegato A – Tabella risorse) del Ministro dell’Interno, di concerto con Mef, Istruzione, sud e coesione territoriale e Pari opportunità e famiglia, per il riparto del contributo di 120 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2022.

Una quota di risorse per incrementare il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia per il raggiungimento del livello minimo essenziale delle prestazioni (comma 172, L. n.234/21).