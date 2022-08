Online sul sito del Ministero dell’Interno le circolari relative ai finanziamenti diretti ai Comuni nell’ambito delle iniziative per la sicurezza urbana per il periodo 2022-2023. Si tratta complessivamente di 13,5 milioni di euro per la sicurezza delle spiagge e dei laghi, per il contrasto allo spaccio di stupefacenti nei pressi delle scuole e contro le truffe ai danni degli anziani.

Quattro i provvedimenti pubblicati sul portale del Viminale:

per l’iniziativa “Spiagge sicure” sono disponibili 5,5 milioni di euro per 239 comuni italiani interessati da intensi flussi turistici estivi, come da elenco pubblicato. La domanda va presentata alla Prefettura territorialmente competente utilizzando il modello predisposto, corredato dalla scheda progettuale. La scadenza per l’istruttoria delle domande è il 10 agosto p.v;

per l'iniziativa "Laghi sicuri" , sono stanziati 500.000 euro per 34 comuni confinanti con i 10 maggiori laghi italiani, come da elenco pubblicato. La domanda va presentata alla Prefettura territorialmente competente utilizzando il modello predisposto corredato dalla scheda progettuale. La scadenza per l'istruttoria delle domande è il 10 agosto p.v;

per l'iniziativa "Scuole sicure" sono individuati fondi per 5,5 milioni di euro per 410 comuni da destinare ad iniziative per contrastare il fenomeno dello spaccio dinanzi agli edifici scolatici. La domanda va presentata alla Prefettura territorialmente competente utilizzando il modello predisposto, corredato dalla scheda progettuale riferita all'arco temporale del prossimo anno scolastico 2022/2023. La scadenza per l'istruttoria delle domande è il 30 settembre p.v;

per l'iniziativa di prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani, sono disponibili 2 milioni di euro che verranno ripartiti tra tutti i capoluoghi di provincia. La domanda va presentata alla Prefettura territorialmente competente entro il 30 settembre p.v.

A questi provvedimenti se ne aggiunge un quinto, volto al finanziamento di progetti di realizzazione di impianti di videosorveglianza integrata da parte dei Comuni delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, nell’ambito del Programma Operativo Complementare “Legalità” 2014-2020.

CIRCOLARE SPIAGGE SICURE – ESTATE 2022

CIRCOLARE LAGHI SICURI – ESTATE 2022

CIRCOLARE SCUOLE SICURE 2022-2023

LA CIRCOLARE TRUFFE ANZIANI

ELENCO COMUNI BENEFICIARI FINANZIAMENTI 2022-2023 FONDO SICUREZZA URBANA E FONDO UNICO GIUSTIZIA