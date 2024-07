“Assegno di Inclusione: Linee di indirizzo aggiornate sulla presa in carico e il progetto personalizzato per le persone in condizioni di svantaggio” è il titolo del webinar in programma l’11 luglio, dalle ore 10:30 alle 12:30. Si tratta dell’ottavo appuntamento di un ciclo di incontri sull’argomento, organizzati dall’ANCI in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con il supporto della Banca Mondiale, è dedicato alla presentazione del Decreto n. 104/2024, che approva le Linee di indirizzo aggiornate sugli elementi fondanti la presa in carico e il progetto personalizzato rivolti alle persone in condizioni di svantaggio che aggiornano e integrano le precedenti Linee di indirizzo, approvate con DM n. 160 del 29 dicembre 2023. Al fine di garantire la corretta collocazione degli interessati all’interno di una o più categorie svantaggiate tra quelle indicate ai sensi dell’articolo 3, commi 5 e 6, del decreto ministeriale 154 del 13 dicembre 2023, verranno presentate le novità contenute nelle Linee di indirizzo.

L’incontro è indirizzato al mondo dei Comuni, ma aperto alla partecipazione di Caf e Patronati, in quanto attori coinvolti nell’attuazione della misura.