Con Nota n. 5635 del 22 marzo 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito agli Ambiti sociali territoriali (ATS) precise indicazioni in merito alle modalità di rendicontazione del contributo ricevuto nell’anno 2022 per l’assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali (contributo di cui all’art. 1, commi 797 e seguenti della Legge 178/2020).

Entro e non oltre il prossimo 15 aprile il responsabile del SIOSS di ciascun Ambito dovrà inserire nella specifica sezione del Sistema informativo denominata “Rendicontazione” due documenti giustificativi e nello specifico:

Allegato 1 | Prospetto analitico contributo assistenti sociali 2022, da compilare con i dati riferiti al personale in servizio al 31 dicembre 2022, da inserire in formato excel;

Allegato 2 | Certificazione rendicontazione contributo assistenti sociali 2022, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente e del Ragioniere Generale/Responsabile del servizio finanziario.

Il file excel (Allegato 1), contenente le istruzioni per la compilazione, è strutturato secondo i criteri utilizzati in fase di prenotazione e consuntivo delle risorse per il calcolo del numero di assistenti sociali equivalenti a tempo pieno in servizio nel Comune/Ambito e consente di quantificare il numero dei dipendenti equivalenti a tempo pieno in servizio per l’anno 2022 da certificare (si fa riferimento esclusivamente al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione).

La certificazione (Allegato 2) attesta invece il numero di assistenti sociali contrattualizzati ed in forza agli Enti facenti parte dell’Ambito al 31.12.2022 come da valore restituito nel foglio di riepilogo del prospetto analitico (All. 1) – includendo nel computo il personale che ha prestato servizio nell’anno 2022 e sia cessato prima del 31 dicembre 2022 (personale cessato per pensionamento, periodo di comando svolti nel corso dell’anno, personale dimissionario ecc.) – nonché che i dati analitici inseriti nel predetto prospetto analitico corrispondano al personale in servizio a tempo indeterminato con qualifica di assistente sociale.

In caso di anomalie nella compilazione dei dati o negli allegati inseriti, attraverso una nuova funzionalità della Piattaforma SIOSS potranno essere richieste le necessarie integrazioni. Dalla trasmissione della richiesta di integrazioni, che verrà segnalata al responsabile del SIOSS mediante mail all’indirizzo inserito in Piattaforma, decorrerà il termine di 15 giorni per fornire la documentazione integrativa e/o i necessari chiarimenti