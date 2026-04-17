In vista dell’avvio del processo di assunzione presso gli Ambiti territoriali sociali (ATS), proseguono gli appuntamenti informativi, organizzati dall’ANCI in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali sui temi del welfare.

Lo scorso 14 aprile si è svolto un importante webinar dedicato al bando di concorso nazionale per il reclutamento di 3.839 unità di personale?da assumere con contratto a tempo pieno e determinato (36 mesi)?presso gli Ambiti territoriali sociali (ATS).

Nel corso del webinar sono stati illustrati i punti salienti della Convenzione che gli ATS dovranno sottoscrivere con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono stati forniti approfondimenti sul tema della rendicontazione di spesa e sui criteri di ammissibilità.

Pubblichiamo la registrazione del webinar e le slide del Ministero e dell’ANCI che riassumono regole e obblighi da seguire. È, inoltre, possibile rivedere i precedenti webinar dedicati alle Assunzioni negli ATS nella pagina del Progetto POSSO, finalizzato a supportare e rafforzare la capacità operativa degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), contribuendo alla realizzazione e all’erogazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS).

Consulta la pagina dedicata sul sito del Programma nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027