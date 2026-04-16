Sostenere l’inserimento lavorativo e promuovere la cittadinanza attiva: è questo l’obiettivo del progetto “Gio_IN – Giovani Protagonisti in Europa” che vede capofila il Comune di Borgomanero e di cui ANCI Piemonte è partner. In particolare, l’iniziativa punta a costruire un ponte solido tra le nuove generazioni e le opportunità offerte loro dall’Europa.

“Gio_IN” nasce con una duplice missione, fondamentale per la crescita del tessuto sociale dei territori coinvolti: agevolare l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e stimolare il loro coinvolgimento nella vita politica e sociale dei propri territori, allargando l’orizzonte verso la dimensione europea.

Circa 300 studenti delle scuole superiori di Borgomanero (Liceo scientifico “Galileo Galilei” e ITC “Leonardo Da Vinci”) hanno partecipato alla presentazione del progetto, svoltasi mercoledì 15 aprile nell’auditorium del Liceo scientifico, in Via Aldo Moro. A introdurre i lavori è stato l’assessore comunale alle politiche giovanili Francesco Valsesia, mentre la conduzione è stata affidata a Thomas Poletti e Mirko Migliarino della Consulta giovani del Comune. All’incontro ha partecipato, inoltre, l’assessore regionale alle politiche giovanili Marina Chiarelli, che ha sottolineato l’importanza del progetto, finanziato anche dalla Regione Piemonte.

Nel corso della mattinata sono intervenuti i rappresentanti di ANCI Piemonte, di Europe Direct Vercelli e dello Sportello Lighthouse di Vedogiovane, che hanno illustrato strumenti, programmi e percorsi formativi che l’UE mette a disposizione dei ragazzi.

Un focus particolare è stato dedicato al Corpo Europeo di Solidarietà (ex Servizio Volontario Europeo), uno strumento d’eccellenza per la crescita personale e professionale dei giovani. Presentato il portale UE per i giovani e le diverse piattaforme di apprendimento e scambio culturale messe a disposizione dall’Unione.

La Città di Borgomanero conferma dunque il suo impegno nel fornire ai propri cittadini più giovani gli strumenti critici e operativi per orientarsi in un mondo del lavoro e della cittadinanza sempre più interconnesso. Impegno sostenuto con determinazione da ANCI Piemonte che mette a disposizione dei territori il know-how necessario a trasformare le politiche europee in opportunità concrete per le comunità locali.