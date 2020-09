L’Istituto del Credito Sportivo ha incrementato i plafond per i mutui legati ai bandi “Sport Missione Comune 2020” e “Comuni in pista 2020”, le iniziative realizzate in collaborazione con l’ANCI che negli ultimi anni hanno consentito la realizzazione di oltre 2.000 cantieri.

In particolare, per “Sport Missione Comune 2020″ il plafond di mutui inizialmente stanziato 80 milioni di euro raddoppia e passa a 160 milioni, mentre per “Comuni in pista 2020” il plafond iniziale pari a 20 milioni di euro passa a 25 milioni.

Sarà possibile presentare le istanze finalizzate al miglioramento dell’impiantistica sportiva, anche scolastica, e agli investimenti sulle piste ciclabili e i ciclodromi entro il prossimo 5 dicembre. Per informazioni e per presentare domanda, clicca qui.