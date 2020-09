Nell’ambito di “Penisola Sociale” – il progetto nato dalla collaborazione tra Cittalia, ANCI, Fondazione iFEL e Dipartimento di Scienze della Formazione di Roma Tre – sono in programma 3 incontri on line per fare il punto sugli elementi rilevanti della “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” (Legge 328/2000) a 20 anni dalla sua emanazione.

Il primo appuntamento si terrà il prossimo 18 settembre alle ore 10.30 sul tema “A vent’anni dalla Legge 328/2000: Penisola sociale luogo di scambio e confronto”. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione attraverso il link contenuto nell’invito, e riservata prioritariamente al personale dei Comuni e delle Unioni dei Comuni.

Maggiori info A QUESTO LINK.