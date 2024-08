Pubblichiamo la nota di lettura dell’ANCI sul “Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’Interno relativo alla modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’art. 142 del decreto-legge 285 del 1992”.

La nota evidenzia i principali punti di interesse per i Comuni sia in qualità di “enti proprietari” delle strade che di enti “accertatori” delle sanzioni rilevate con i dispositivi quali autovelox e altri di rilevamento a distanza, al fine di non interrompere il servizio di controllo della velocità e assicurare l’efficacia dell’attività di controllo finalizzata alla sicurezza stradale nonché di agevolare la predisposizione degli atti di competenza a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni alla data del 12 giugno 2024.