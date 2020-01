Migliorare le competenze del personale dei Comuni al fine di facilitare i processi di integrazione dei migranti, con attività di peer-learning, scambio di conoscenze e buone prassi. È l’obiettivo del progetto europeo CONNECTION – CONNEcting Cities Towards Integration actiON” finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione, Integrazione (FAMI) della Direzione Generale Migrazione e Affari Interni della Commissione europea.

Il progetto vede coinvolta ANCI Piemonte in qualità di partner e ha come capofila la rete EUROCITIES. Accanto all’ANCI anche la Città di Torino, Migration Work CIC (BE), la città di Göteborg (SE), quella di Rotterdam (NL), Parigi (FR), Anversa (BE), Tampere (FI), Atene (EL), Anatoliki S.A.- l’Agenzia di sviluppo di Salonicco orientale (EL), Zagabria (HR), la città di Varsavia (PL), l’Agenzia per l’impiego di Madrid (ES), l’Agenzia di sviluppo di Sofia (BG), la Città di Dortmund (DE) e quella di Utrecht (NL).

Nell’ambito del progetto l’ANCI Piemonte intende coinvolgere 3 Comuni (preferibilmente di dimensione medio-piccola) intenzionati ad adottare un piano di azione che preveda misure di integrazione.

Dal punto di vista pratico, ai Comuni selezionati verrà chiesto di individuare un funzionario competente per materia che partecipi agli incontri internazionali di partenariato e alle attività di scambio, consistenti peraltro in visite-studio nelle città partner.

ANCI Piemonte, supporterà la partecipazione dei 3 Comuni selezionati garantendo il coordinamento delle attività piemontesi, l’organizzazione degli eventi e la copertura dei costi di trasferta legati alla partecipazione agli incontri di progetto all’estero.

Avvalendosi dei format allegati al presente avviso, i Comuni interessati al progetto dovranno trasmettere ad ANCI Piemonte:

una lettera di impegno sottoscritta dal Sindaco

una descrizione tecnica del contesto (analisi dei bisogni, misure in corso o programmate, attese dalle attività del progetto)

il cv del funzionario che sarà coinvolto nelle attività.

La partecipazione è aperta anche alle Unioni di Comuni, purché vi sia un comune capofila e l’individuazione di un funzionario per le attività di progetto.

Il progetto, della durata di 36 mesi, è stato avviato ufficialmente il 1° gennaio 2020 e si concluderà il 31 dicembre 2022.

La documentazione dovrà pervenire, obbligatoriamente in lingua inglese, entro il 26 febbraio 2020 all’indirizzo di posta elettronica europa@anci.piemonte.it.

In allegato:

Presentazione CONNECTION

Call for Municipalities

Annex 1 – Letter of Commitment

Annex 2 – Relevance to the call & initial needs analysis

Annex 3 – CV of the municipality officer involved in the implementation of the project

Per maggiori informazioni: europa@anci.piemonte.it