Il bando per la migrazione dei propri applicativi sul cloud della Regione Piemonte sarà al centro di un webinar che si terrà lunedì 25 gennaio dalle ore 10:30 alle 12. In vista dell’apertura del bando, in programma il prossimo 2 febbraio, l’iniziativa illustrerà ai Comuni le modalità di adesione all’iniziativa, in linea con i piani nazionali di razionalizzazione dei data-center pubblici.

All’evento parteciperanno l’assessore regionale Matteo Marnati e il vicepresidente all’Innovazione di ANCI Piemonte Michele Pianetta.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione a QUESTO LINK.

Al termine degli interventi sarà possibile fare domande. Per chi si iscrive successivamente, l’evento potrà essere seguito in streaming.

“Il bando cloud per gli Enti locali promosso dalla Regione – afferma il vicepresidente all’Innovazione di ANCI Piemonte, Michele Pianetta – rappresenta una straordinaria opportunità per le Amministrazioni, chiamate ad innovare i propri sistemi informativi. Per raggiungere questo traguardo occorre valorizzare l’impegno delle aziende del territorio che, in questi anni, hanno investito risorse umane ed economiche a servizio dell’ecosistema dell’innovazione. L’obiettivo per tutti i Comuni, in particolare per quelli più piccoli, è di adeguarsi a quanto previsto dai piani nazionali di razionalizzazione dei data center pubblici e dal ‘Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione’. ANCI Piemonte si rende disponibile fin da ora a garantire tutto il supporto necessario sia nella fase di candidatura al bando sia nella fasi successive”.