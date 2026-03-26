Fino al prossimo 31 marzo tutti i Comuni e i soggetti che erogano il servizio possono presentare domanda per accedere al Fondo mense biologiche, accedendo al portale del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).
Le domande presenti nel vecchio sistema sono tutte decadute. Dovranno quindi presentare una nuova domanda anche le stazioni appaltanti che avessero già inserito l’istanza prima del 1º marzo 2024. A partire da quest’anno la domanda avrà durata annua, anche nel caso di contratto pluriennale.
Per ottenere assistenza nell’utilizzo del servizio occorre utilizzare l’helpdesk del SIAN, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica helpdesk@I3-sian.it e specificando nell’oggetto CODA MENSE BIOLOGICHE. È inoltre possibile contattareil numero 800.36.50.24.
Si evidenzia che i Comuni devono registrarsi come stazione appaltante (non come stazione erogante).