ANCE Piemonte Valle d’Aosta, in collaborazione con l’assessorato all’Urbanistica della Regione Piemonte e Confindustria Piemonte, organizza il convegno dal titolo “Semplificazione e rigenerazione. Strumenti per lo sviluppo regionale”, che si terrà martedì 21 aprile 2026 alle ore 9.30 nell’Auditorium del Centro Congressi della Regione Piemonte.

All’evento formativo gratuito – che prevede il riconoscimento di 3 crediti formativi per ingegneri, architetti e geometri piemontesi – parteciperà il presidente di ANCI Piemonte, Davide Gilardino, che porterà i saluti dell’associazione.

I lavori saranno introdotti da Angelo Robotto, direttore della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte ed entreranno nel vivo con un approfondimento dedicato alla legge “Cresci Piemonte” (L.R. 5/2026) da parte di Giovanni Paludi, vicedirettore della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte.

Seguirà un focus sulla legge regionale 16/2018 e sulle sue potenzialità, illustrato dai responsabili dei Settori Urbanistica Alessandro Mola e Caterina Silva e dall’esperto giuridico della Regione Piemonte Antonio Trifirò. A seguire, il sindaco e il responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Beinette, Lorenzo Bisciglio e Daniele Musso, presenteranno esempi concreti di rigenerazione urbana. Un’attenzione particolare sarà dedicata all’aggiornamento sul percorso di revisione della legge urbanistica regionale 56/1977.

Chiuderà la mattinata un dibattito, moderato dalla giornalista de “Il Sole 24 Ore” Filomena Greco, al quale parteciperanno Marco Gallo (assessore all’Urbanistica della Regione Piemonte), Paola Malabaila (presidente ANCE Piemonte Valle d’Aosta), Maurizio Pugliese (presidente FederArch Piemonte e Valle d’Aosta), Anna Porro (presidente FIOPA) e Silvia Cavassa (vicepresidente ANCI Piemonte con delega all’Urbanistica).

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA entro le ore 12 del prossimo 9 aprile A QUESTO LINK.

Programma completo del convegno per gli ordini professionali: