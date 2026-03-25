ANCI Piemonte accoglie con favore l’intesa raggiunta in Conferenza Unificata sullo schema di DPCM per il Piano Nazionale per la Non Autosufficienza (PNNA) 2025-2027. Un passaggio atteso e fondamentale che sblocca risorse vitali per i territori, giunto dopo che ANCI Piemonte aveva segnalato i ritardi e il clima di incertezza in cui versano gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) e le famiglie.

XIX Assemblea Piccoli Comuni

Il punto di svolta dell’intesa riguarda l’accoglimento della richiesta di ANCI Nazionale di superare la compartimentazione rigida dei fondi.

“È stata recepita la nostra richiesta di maggiore autonomia operativa – commentano il presidente di ANCI Piemonte, Davide Gilardino e il vicepresidente con delega al Welfare, Vincenzo Andrea Camarda -. Non ci sarà più un riparto blindato a monte tra disabilità e anziani non autosufficienti per la quota indistinta delle risorse, che per il 2025 supera i 600 milioni di euro. Saranno le Regioni e, soprattutto, gli Ambiti Territoriali a definire la programmazione in base alle reali esigenze dei singoli territori. È il riconoscimento del ruolo sussidiario dei Comuni, i primi a conoscere le fragilità delle proprie comunità”.

Il decreto definisce quote vincolate di grande rilievo per potenziare il sistema di welfare: 250 milioni di euro annui saranno destinati ai LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni) per gli anziani, con focus su assistenza domiciliare e supporto ai caregiver; 50 milioni di euro serviranno per il potenziamento del personale sociale nei Punti Unici di Accesso (PUA); 14,64 milioni di euro saranno necessari per i cosiddetti progetti di Vita Indipendente.

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