Lo scorso mese di dicembre la Regione Piemonte ha pubblicato un avviso pubblico riguardante la promozione degli interventi per l’attività sportiva di base.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di rendere lo sport accessibile a tutti, valorizzando spazi pubblici, aree verdi e contesti scolastici, soprattutto nei territori di piccole e medie dimensioni. L’avviso si rivolge ai Comuni fino a 15.000 abitanti e intende finanziare la realizzazione e la riqualificazione di aree ludico-sportive e di percorsi per l’attività motoria di base.

Il contributo massimo per progetto è 100.000 € e la scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 24 marzo 2026. Il bando regionale sostiene interventi di trasformazione urbana, promuovendo una pratica sportiva sempre più inclusiva e diffusa e incentivando la creazione di nuovi spazi di incontro, condivisione e movimento.