Ha preso ufficialmente il via nell’alessandrino il progetto “G.A.M. – Giovani Attivi in Monferrato”, sostenuto dalla Regione Piemonte e dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale – Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito del bando regionale “Piemonte per i Giovani”, riservato alla fascia d’età 15-34 anni.

Circa 90 le iniziative finanziate dal bando con l’obiettivo di favorire la partecipazione giovanile alla vita sociale, economica, culturale e ambientale del territorio. “G.A.M. – Giovani Attivi in Monferrato” mira ad offrire occasioni concrete per far conoscere meglio l’Europa e le sue opportunità agli under 35 e per sviluppare competenze utili nel percorso di studio e lavoro oltre che per valorizzare il territorio e rafforzare la partecipazione attiva alla vita della comunità.

Sabato 14 febbraio, nella casa delle Arti di Ozzano Monferrato (GUARDA LE FOTO), si è svolto il primo momento pubblico di un percorso che coinvolge altri cinque Comuni monferrini (Rosignano Monferrato, Cella Monte, Terruggia, San Giorgio Monferrato e Treville) e che ha voluto dedicare un focus specifico alle opportunità di crescita e sviluppo offerte dall’Unione Europea e dai suoi bandi. Ad aprire i lavori sono stati il sindaco di Rosignano Monferrato (comune capofila) e coordinatore del progetto, Cesare Chiesa e la sindaca di Ozzano, Flavia Colombano. All’incontro ha partecipato il coordinatore di ANCI Giovani Piemonte, Luca Conta.

Evento simile a Sandigliano, nel biellese (GUARDA LE FOTO), dove nell’ambito dello stesso bando regionale è stato presentato ufficialmente il progetto Euro-Giovani. In apertura è intervenuto il sindaco di Cerrione (comune capofila), Davide Chiarletti. Tra i partner del progetto i Comuni di Ponderano, Salussola, Dorzano, Zimone, Cavaglià, Occhieppo Superiore, Roppolo, Borriana oltre a enti e realtà quali l’ANCI regionale, Slowland Piemonte, Amici dell’Ospedale, Pro loco Amici di Arro, Sporty Vita, istituto alberghiero di Cavaglià Gae Aulenti, gli istituti comprensivi di Cavaglià e di Gaglianico, la scuola secondaria di primo grado di Ponderano e il Consiglio comunale dei ragazzi di Cerrione.

All’evento ha partecipato Emanuele Ramella Pralungo, nella duplice veste di sindaco di Occhieppo Superiore e di coordinatore Piccoli Comuni e Unioni di Comuni di ANCI Piemonte, il quale ha esortato i giovani a cogliere le opportunità che il progetto offre. Presente anche il direttore dell’associazione, Marco Orlando.

