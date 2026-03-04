Il nuovo bando della Regione Piemonte che stanzia oltre 5 milioni di euro per riqualificare gli impianti sportivi del territorio sarà al centro di un webinar che si terrà giovedì 12 marzo 2026 dalle ore 14:30 alle 16:30.

L’iniziativa, organizzata dall’assessorato regionale allo Sport e dall’ANCI Piemonte, fornirà chiarimenti sui contenuti tecnici dell’iniziativa e sulle modalità di accesso alla piattaforma FINDOM per la compilazione e la presentazione delle domande.

Ricordiamo che il bando (CLICCA QUI per maggiori dettagli) riserva 3 milioni di euro ai progetti presentati entro il 29 aprile 2026 da Enti locali, Coni e Cip. I restanti due milioni andranno ai progetti proposti da organizzazioni sportive e altri enti privati, con o senza personalità giuridica. Saranno finanziabili l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’adeguamento alle norme di sicurezza e ai requisiti tecnici stabiliti dalle Federazioni sportive, la manutenzione straordinaria degli edifici, compresa la rifunzionalizzazione di spazi sportivi per destinarli ad altre discipline.