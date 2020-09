A meno di un mese dalla chiusura delle candidature, il Premio Piemonte Innovazione, giunto alla quarta edizione, continua a crescere.

L’iniziativa, promossa e sostenuta dalla Consulta Innovazione di ANCI Piemonte, consolida le collaborazioni esistenti nel settore pubblico e privato e arricchisce la propria rete di partner, aprendo le porte a nuove realtà d’eccellenza del tessuto economico e produttivo regionale e nazionale.

“Numerose in questi anni le novità volte a favorire la diffusione della cultura dell’innovazione nella Pubblica Amministrazione” ricorda il vicepresidente di ANCI Piemonte, Michele Pianetta.

Ed è proprio in quest’ottica che si collocano le importanti partnership dell’edizione 2020: è, infatti, di questi giorni la notizia della collaborazione con BBBell, azienda torinese tra i maggiori player nazionali nel settore dei servizi a banda ultralarga e delle telecomunicazioni wireless.

“Da oltre 15 anni BBBell lavora al superamento del digital divide, garantendo la connettività anche nelle aree dove la rete tradizionale non arriva non esiste o è satura – commenta il vicepresidente all’Innovazione dell’ANCI regionale, Michele Pianetta –. Si tratta dunque di una partnership molto importante, che rafforza ulteriormente il significato della nostra iniziativa”.

“Siamo molto contenti – afferma Enrico Boccardo, Presidente BBBell – di sostenere il Premio Piemonte Innovazione, quest’anno più che mai, data la delicata situazione che stiamo vivendo. Supportare uno strumento d’eccellenza volto a valorizzare le buone pratiche in materia di innovazione si sposa infatti perfettamente con i nostri valori aziendali. Siamo assolutamente concordi nell’affermare – continua Boccardo – che non esista una vera rivoluzione digitale nella PA se essa non sia davvero inclusiva e non coinvolga tutte le realtà amministrative anche le più piccole, penso soprattutto ai Comuni delle aree interne, che noi come BBBell guardiamo da sempre con assoluto interesse e priorità”.

Nell’ottica della collaborazione con ANCI Piemonte, BBBell fornirà la concessione ad uso gratuito per un anno di servizi cloud quali Virtual Machine e Backup per un valore commerciale complessivo di circa 6.500 euro.

Tutti i dettagli e il regolamento relativi al Premio Piemonte Innovazione sono disponibili al link www.anci.piemonte.it/piemonteinnovazione/