Con un decreto del 28 luglio 2022, il Ministro dell’Interno ha prorogato il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali al 31 agosto p.v. Il provvedimento autorizza l’esercizio provvisorio fino al nuovo termine per gli enti che non abbiano già provveduto all’approvazione del bilancio.

La proroga è di carattere generale e coinvolge anche i termini per l’approvazione o la modifica delle delibere relative alle entrate, che potranno essere eventualmente adottate entro il nuovo termine da tutti i Comuni, apportando modifiche e integrazioni, nonché istituendo nuovi tributi previsti dall’ordinamento e finora non applicati.

Sugli effetti della proroga in materia di entrate e sulle modalità delle conseguenti variazioni di bilancio si rimanda alla nota IFEL del 30 giugno scorso, relativa alla precedente proroga.

Altre info sul sito di ANCI nazionale.