Pubblichiamo la nota redatta dall’Anci sul Dl 115/2022 contente “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” (c.d “Aiuti bis”) che illustra le principali norme di interesse per i Comuni e le Città metropolitane.

Con il decreto Aiuti bis, il contributo straordinario istituito dal decreto energia (dl 17/2022) e incrementato dal primo decreto aiuti (dl 50/2022) raddoppia (in arrivo 350 milioni ai municipi e 50 a province e città metropolitane) portando a 820 milioni di euro il totale degli aiuti ricevuti dagli enti locali per far fronte alle maggiori spese derivanti dai rincari di energia elettrica e gas.

Novità anche per i contributi assegnati agli enti locali per investimenti di messa in sicurezza del territorio e di efficientamento energetico di scuole e edifici. Si stabilisce che le risorse assegnate agli enti per il 2023 (350 milioni, di cui il 40 per cento dovrà andare agli enti locali del Sud) siano finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per il 2022. Gli enti beneficiari saranno individuati con comunicato del Ministero dell’Interno entro il 15 settembre 2022.

Il Ministero provvederà a formalizzare le assegnazioni, con apposito decreto, entro il prossimo 10 ottobre.

LA NOTA

IL DL AIUTI BIS