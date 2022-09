In riferimento agli Avvisi Pubblici PNRR per messa in sicurezza e/o realizzazione mense scolastiche e costruzione nuove scuole mediante sostituzione di edifici (scuole innovative), si ricorda che dal mese di agosto è possibile procedere alla sottoscrizione delle convenzioni per la concessione del finanziamento accedendo alla piattaforma del Ministero dell’Istruzione.

Il Ministero dell’Istruzione ha fornito già le indicazioni operative per procedere alla sottoscrizione delle convenzioni:

I Comuni ammessi con riserva dovranno attendere lo scioglimento della riserva attraverso una comunicazione inviata dal Ministero dell’Istruzione. Solo successivamente sarà possibile accedere alla piattaforma.

Per informazioni e supporto tecnico scrivere al Ministero dell’Istruzione agli indirizzi pnrr.ediliziascolastica@istruzione.it e supportotecnico.pnrr@istruzione.it