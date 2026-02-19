Il 4 marzo alle ore 11:00 un nuovo appuntamento del ciclo di webinar “Chiedilo ad Anci” sui principali temi di interesse per i Comuni e Città metropolitane.

Il webinar sarà dedicato ai rinnovi dei due CCNL: Area Funzioni Locali e Comparto Funzioni Locali 2022-2024 e approfondirà le principali novità per i dipendenti e dirigenti di Comuni e Città Metropolitane, con focus su aumenti retributivi e indennità. È possibile inviare quesiti o segnalazioni all’indirizzo chiediloadanci@anci.it entro venerdì 27 febbraio 2026 per avere risposte nel corso del webinar.

ISCRIZIONI QUI