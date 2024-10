Si è chiuso giovedì 10 ottobre, a mezzanotte, il bando per l’iscrizione al Premio Piemonte Innovazione e Sviluppo Next Generation, giunto all’ottava edizione per il Premio dedicato al territorio piemontese e alla terza edizione per il Premio nazionale.

L’iniziativa, promossa e ideata da ANCI Piemonte, in collaborazione con ANFoV (Associazione torinese che riunisce i soggetti imprenditoriali ed istituzionali protagonisti della convergenza dell’innovazione tecnologica nelle comunicazioni) e ANCI nazionale, è rivolta alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici italiani per valorizzare progetti in fase di attivazione o già attivi promotori d’innovazione in linea con il programma Next Generation UE e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

All’edizione di quest’anno, come sempre con una sezione locale e una sezione nazionale, si sono candidate 121 realtà pubbliche da tutta Italia, per un bacino potenziale di cittadini coinvolti dai progetti presentati di più 15 milioni di persone.

Analizzando i progetti candidati, ben un terzo arrivano da comuni medio/piccoli, fino a 5000 abitanti, e un altro 18% da comuni piccolissimi sotto 1000 abitanti. Ci sono candidature anche da 9 capoluoghi di provincia (Torino, Genova, Venezia, Lucca, Pisa, Nuoro, Prato, Piacenza e Barletta) e da una dozzina di Aziende sanitarie e ospedaliere, con una partecipazione da tutte le regioni italiane.

Tra i progetti presentati i temi maggiormente trattati (per il 58%) sono la digitalizzazione dei servizi, lo sviluppo del turismo, la protezione dell’ambiente e la gestione delle risorse energetiche e ambientali.

Molta attenzione anche alle fasce deboli, all’inclusione, ai bambini, con la modernizzazione di spazi dedicati e asili. Spazio anche al riciclo dei rifiuti e alla creazione di pratiche e percorsi “plastic free”.

Grande attenzione anche al rilancio dei territori periferici e montani, attraverso il riutilizzo e la rivisitazione in chiave moderna e smart di spazi o strutture abbandonate.

I progetti concorrono all’assegnazione di premi in denaro e servizi per un totale di oltre 50mila euro, messi a disposizione anche da alcuni sponsor dell’iniziativa (Premio speciale Fondazione CRC – Cassa di Risparmio di Cuneo; Premio BBBell e Premio Eolo).

I progetti delle 121 realtà pubbliche candidate affronteranno ora la fase di valutazione da parte della Commissione Esaminatrice composta da 10 commissari, selezionati tra i soggetti che sostengono il premio. La commissione si insedierà già a partire da lunedì 14 ottobre ed entro la fine del mese selezionerà, con un verdetto insindacabile, i progetti vincitori.

I vincitori saranno resi pubblici in una cerimonia ufficiale all’interno della 41° Assemblea Nazionale ANCI, che si terrà a Torino Lingotto dal 20 al 22 novembre 2024. La cerimonia di premiazione sarà fruibile anche online, mentre i risultati dei lavori della Commissione verranno pubblicati sul sito del Premio.

Il presidente di ANCI Piemonte, Davide Gilardino, ribadisce l’orgoglio per una manifestazione che da otto edizioni cresce con successo e che ha varcato i confini piemontesi: “Il Premio Piemonte Innovazione e Sviluppo Next Generation si è sviluppato distribuendo, negli anni, quasi 300mila euro in contributi e servizi. Un successo enorme, testimoniato dagli oltre700 progetti innovativi raccolti finora. Il premio non solo è un acceleratore dei processi innovativi per l’attuazione dei settori d’intervento previsti dalla Commissione Europea con il PNRR ma è anche una mano concreta tesa ai territori che vogliono innovare, in Piemonte e nel resto d’Italia. L’impegno dell’ANCI al fianco dei Comuni prosegue, dunque, in modo concreto su temi sempre attuali quali il superamento del digital divide e la semplificazione. Ai commissari che giudicheranno i progetti arrivati auguro buon lavoro e ringrazio tutti gli enti locali che hanno creduto in questa iniziativa”.

Antonello Angeleri, segretario generale ANFoV, sottolinea: “Da quattro anni ci impegniamo nella realizzazione di questa iniziativa che è il più importante concorso destinato alla PA della nostra nazione. La crescita costante del Premio dimostra la forte spinta al rinnovamento presente anche nelle realtà più periferiche in Italia. La varietà dei temi toccati rispecchia creatività e voglia di progredire delle nostre amministrazioni pubbliche, anche le più piccole, encomiabili per l’attenzione che rivolgono ai loro territori. Con 121 progetti raccolti, realizzati da piccoli, medi e grandi comuni, con 9 capoluoghi di provincia e 12 aziende sanitarie, tocchiamo quest’anno un bacino di cittadini potenziale di più 15 milioni di persone. Cifre che ci rendono orgogliosi del lavoro svolto. Un grande ringraziamento va all’ANCI Piemonte all’ANCI nazionale, per la fiducia che hanno riposto nella nostra associazione. ANFoV oggi è punto di riferimento riconosciuto e apprezzato a livello nazionale per le strategie di sostegno all’innovazione. Siamo hub per il Nord ovest d’Italia del Progetto europeo EDIH4DT per la “Trasformazione Digitale Sicura di PA e Imprese” coordinato dall’Unione Europea e supportiamo le attività di formazione e disseminazione culturale sui temi del PNRR collegati al Premio, grazie alle aziende nostre socie che esprimono l’avanguardia su innovazione e comunicazione digital”.