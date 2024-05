Pubblichiamo la Circolare del MEF del 13 maggio relativa alle modalità di erogazione delle quote di anticipazione del PNRR .

La circolare fornisce indicazioni dettagliate sulle suddette quote, stabilite in via odinaria nella misura del 30 per cento dell’importo finanziato dal Piano (incrementato rispetto al 10 per cento precedentemente previsto).