Con decreto del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stata approvata la graduatoria degli interventi di messa in sicurezza e manutenzione delle strade dei piccoli Comuni per l’anno 2023.

Le risorse sono state assegnate in via prioritaria ai Comuni fino a 5.000 abitanti per i quali, nel 2023, sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

I finanziamenti saranno erogati in due soluzioni: la prima quota (50%) all’atto della stipula del contratto relativo ai lavori e la seconda (50%) solo a seguito di verifica da parte del ministero di tutta la documentazione presentata per la rendicontazione.

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti è possibile consultare il decreto A QUESTO LINK.