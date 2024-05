Nelle scorse settimane, la Regione Piemonte ha approvato l’atto di indirizzo 2024 per la programmazione degli interventi riguardanti l’erogazione di servizi educativi per l’infanzia. L’approvazione si colloca nell’ambito del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, previsto dalla delibera CdM del 5 ottobre 2021 e ai sensi dell’articolo 18 della L.R. 30/2023 al fine di promuovere una rete integrata di servizi educativi di qualità a gestione pubblica e privata. Nella delibera regionale vengono emanate disposizioni sul riparto delle risorse, per una spesa complessiva di € 4.701.451.

Come previsto dalla DGR n. 18-8340 dello scorso 25 marzo, ai fini della quantificazione delle risorse e della loro successiva attribuzione, in questi giorni la Regione Piemonte ha trasmesso una PEC ai Comuni che erogano servizi educativi 0-3, al fine di sollecitare l’avvio della rilevazione informatica dei frequentanti e degli interventi afferenti ai servizi educativi in questione.

La rilevazione prenderà il via il 21 maggio per concludersi il 4 giugno, salvo eventuali proroghe.

DGR 25 marzo 2024, n. 18-8340