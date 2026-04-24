La Fondazione Cittalia, istituita da Anci, coopera con l’Associazione alla gestione del Servizio Centrale per il miglioramento del complessivo sistema di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza SAI.
Nell’ambito di tale azione, al fine di realizzare le attività di monitoraggio qualitativo e amministrativo presso i progetti SAI, la fondazione Cittalia ha pubblicato un avviso per l’individuazione di risorse esterne per l’espletamento di attività di monitoraggio amministrativo e qualitativo in loco e da remoto dei progetti SAI.
Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito della Rete SAI a questo LINK.