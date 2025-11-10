La Commissione Europea ha predisposto un questionario rivolto anche ai Comuni interessati, da compilare entro il 20 novembre 2025, con l’obiettivo di mappare le esperienze attuali della Pubblica Amministrazione in materia di alimenti biologici nella ristorazione collettiva, nonché le attività educative relative alla produzione biologica.
La ricerca gestita per l’Italia da Nomisma (società studi e ricerche territoriali), mira a valorizzare le conoscenze e le esperienze collettive, al fine di migliorare il sostegno alle amministrazioni impegnate nel miglioramento della qualità degli alimenti nei servizi pubblici in tutta Europa.
Per accedere al questionario, cliccate qui
Link diretto al questionario: https://a.cawi24.pl/organicfoodit/?tqs=X&tqlc=it&tqc=it
In caso di problemi tecnici, inviare un messaggio a: questions@opinia24.pl