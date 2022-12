In un webinar che si terrà il prossimo 15 dicembre dalle ore 10 alle 12, la Fondazione Compagnia di San Paolo presenterà il percorso di accompagnamento riferito alla call “Nidi e scuole dell’infanzia” realizzata nell’ambito del bando Next Generation Schools. La call è rivolta a sindaci, assessori, direttori e dirigenti degli enti locali destinatari dei finanziamenti dell’Avviso pubblico n. 48047 del 2 dicembre 2021.

Il Bando Next Generation Schools è pensato in continuità con il bando Next Generation We e si rivolge agli enti pubblici territoriali di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta che si sono aggiudicati le risorse previste nell’ambito dei 4 Avvisi pubblici del Ministero dell’Istruzione del 2 dicembre 2021: “nuove scuole”, “asili nido e scuole dell’infanzia”, “palestre” e “mense”.

Il webinar vedrà la partecipazione di Francesco Profumo, presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo, Susanna Mantovani, docente di Pedagogia Generale e Sociale dell’Università Milano Bicocca, Valentina Torrente e Valentina Porceddu di MCA (Mario Cucinella Architects), Valeria Sottili, dirigente del Settore Politiche dell’istruzione della Regione Piemonte e Marco Orlando, direttore di ANCI Piemonte.

Per partecipare al webinar è necessario iscriversi a questo link.

Consulta QUI il testo completo del bando.