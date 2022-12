“Sono molto soddisfatto perché il testo la legge di Bilancio, ora all’esame parlamentare, contiene una norma che viene incontro alle esigenze dei piccoli Comuni permettendo loro di usufruire, dal prossimo anno e fino al 2026, di un sostegno economico per il trattamento economico del segretario comunale, in attesa che si completi il percorso di implementazione del PNRR”. Così Roberto Pella, vicepresidente vicario ANCI, che esprime soddisfazione per la decisione del Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, in accordo con il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, di inserire la misura nel primo provvedimento normativo utile.

“Si tratta di una questione annosa, che ho sollecitato fin dalla scorsa legislatura – prosegue Pella – e che riguarda la carenza cronica di segretari nei Comuni fino a 5 mila abitanti. Una situazione che interessa specie quelli fino a tremila abitanti dove, su 2.422 sedi di segreteria, ne risultano coperte con un titolare soltanto 207. Tale carenza comporta rallentamenti, difficoltà di programmazione e gestione degli atti e delle politiche pubbliche che i Sindaci di questi Comuni intendono attivare”.

“Le risorse – spiega il vicario – deriveranno dal Fondo di 30 milioni annui creato con il Decreto cosiddetto “PNRR 1”, il 152/2021, finalizzato alla attuazione dei progetti PNRR. Le risorse del Fondo saranno poi ripartite con dpcm e saranno utilizzate anche per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica, sempre in favore dei piccoli Comuni”.