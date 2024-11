Con una nota firmata del dirigente del settore Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte, si chiede ai Comuni di indicare se, sui propri territori, siano state o meno individuate “zone silenziose in aperta campagna”, ai sensi dell’art. 5 del Decreto 24 marzo 2022 n.16 riguardante la “Definizione delle modalità per l’individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna, in ottemperanza al comma 10-bis, articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194”.

A tal proposito i Comuni devono compilare e trasmettere il modulo allegato in calce all’indirizzo PEC emissioni.rischi@cert.regione.piemonte.it, entro e non oltre il 31 dicembre 2024. Il modulo deve essere inviato anche qualora non sia stata individuata alcuna zona silenziosa.

La Regione Piemonte procederà alla delimitazione finale delle zone silenziose in aperta campagna sulla base delle proposte ricevute, anche attraverso l’aggregazione di zone contermini appartenenti a Comuni diversi.