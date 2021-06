Come è cambiata la comunicazione durante la pandemia? I social network sono stati e sono uno strumento importante per condividere informazioni con i cittadini anche in riferimento alla campagna vaccinale. Al via giovedì 24 giugno alle ore 11 un nuovo appuntamento del ciclo di webinar “Lezioni di comunicazione: i social nelle realtà locali al tempo della pandemia”, organizzato da ANCI e Facebook-Binario F, il community hub fisico e digitale di Facebook attivo in Italia dal 2018 con l’obiettivo di accrescere le competenze digitali del maggior numero di realtà anche nel nostro Paese. Nel corso dell’incontro online, attraverso esperienze ed esempi pratici, si affronterà il tema della comunicazione social durante la pandemia e come informare e stabilire un canale diretto con i cittadini.

Interverranno al dibattito Ida D’Alessandro, government partner manager Facebook, Micaela Abbinante, dirigente responsabile informazione e comunicazione Azienda sanitaria locale BT, Mauro Masnaghetti, comandante della polizia locale di Albano e Castelgandolfo e Irene Bosu, portavoce del sindaco di Nuoro e social media manager del gruppo Protezione civile comunale. Modererà i lavori Danilo Moriero, responsabile comunicazione e ufficio stampa ANCI.

Sarà possibile seguire live il webinar gratuitamente collegandosi alle pagine Facebook di ANCI e di Binario F (https://www.facebook.com/comunianci/–https://www.facebook.com/binariof).

Come creare, invece, campagne di comunicazione social attraverso le inserzioni pubblicitarie sarà il focus al centro di un altro appuntamento formativo, sempre online e gratuito, promosso da Facebook-Binario F che si terrà lunedì 5 luglio alle ore 9:30. Gli esperti di Facebook spiegheranno come creare inserzioni efficaci in grado di dare al proprio pubblico di riferimento informazioni e servizi utili.