Pubblichiamo la lettera sottoscritta dal presidente ANCI Antonio Decaro, dal presidente UPI Michele De Pascale e dal presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, sulle criticità derivanti dal decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”.

La missiva è indirizzata al ministro per la Pubblica Amministrazione, al ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie e al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ricordiamo che, in sede di conversione in legge, è stato introdotto l’articolo 1-bis che modifica l’articolo 35, comma 5-ter del d.lgs. 165/2001, che esclude la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di prevedere un numero di idonei (non vincitori) superiore al 20% rispetto al numero di posti messi a concorso.