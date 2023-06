Martedì 27 giugno è in programma un nuovo incontro del servizio “Chiedilo ad ANCI” in materia di personale dei Comuni e delle Città metropolitane.

Con l’occasione gli esperti ANCI forniranno risposte ai quesiti inerenti i più recenti provvedimenti normativi approvati dal Governo e dal Parlamento (programma e iscrizioni).

In particolare, verranno approfondite le importanti novità introdotte in sede di conversione in legge del D.L. n. 44/2023, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa della PA. Inoltre, verranno esaminate le questioni applicative conseguenti alle modifiche al DPR n. 48/1997 – Regolamento sui concorsi pubblici.

I quesiti dovranno essere inviati all’indirizzo chiediloadanci@anci.it entro e non oltre il 22 giugno.