“Connessioni in Granda: le sfide dei territori per la coesione del Paese. Il punto di vista delle imprese e degli Enti locali” è il titolo del seminario che si terrà domani, venerdì 20 dicembre, a Cuneo, in Camera di Commercio, dalle ore 10 alle 12:30. Organizzato dalla Camera di Commercio in collaborazione con Uncem, l’incontro servirà a fare il punto sullo stato delle reti per la trasmissione dati, in particolare banda ultra larga e 5G.

L’incontro di Cuneo servirà a farà il punto sui progetti volti ad eliminare il divario digitale tra aree montane e urbane.

Ai saluti dal Presidente della Camera di Commercio Ferruccio Dardanello seguiranno gli interventi di Michele Pianetta, vicepresidente all’innovazione di ANCI Piemonte, Marco Bussone, presidente Uncem, Danilo Sbordoni, dirigente della Camera di Commercio di Cuneo, Giorgio Ferraris, presidente Unione montana Alta Val Tanaro, Giuseppe Ballauri, presidente Gal Mongioie, Gianluigi Delforno, direttore di stabilimento Acqua San Bernardo, Mauro Danna, responsabile Ricerca, Sviluppo e Innovazione Confindustria Cuneo. Modererà il giornalista Gabriele Gallo.