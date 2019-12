“Il decreto Istruzione, approvato in Senato, contiene la soluzione alle questioni delle sostituzioni degli insegnanti nella scuola dell’infanzia e del trasporto scolastico, due norme sollecitate con forza dall’ANCI prima dell’estate”. Così Cristina Giachi, presidente della commissione Istruzione, Politiche educative ed Edilizia scolastica di ANCI nazionale.

“Grazie alle nostre proposte – spiega Giachi – il decreto in questione ha trovato, nel corso del suo iter parlamentare, una soluzione normativa alla delicata questione sulle sostituzioni degli insegnanti nella scuola dell’infanzia comunali che crea forti difficoltà ai Comuni nel garantire il regolare svolgimento del servizio. L’ANCI chiederà al più presto l’avvio di un confronto tecnico per individuare una soluzione più strutturale”.

“Abbiamo ottenuto – prosegue la rappresentante ANCI – un ottimo risultato anche per il trasporto scolastico. Come noto anche la Sezione Autonomie della Corte dei Conti si era espressa positivamente condividendo la posizione dell’ANCI”. La norma approvata dal Senato consentirà ai Comuni di partecipare alle spese per l’erogazione del servizio di scuolabus nell’ambito della propria autonomia e nel rispetto degli equilibri di bilancio, superando di fatto i pronunciamenti contrari delle sezioni regionali della Corte dei Conti che avevano messo in discussione la questione destando viva preoccupazione tra i Comuni, soprattutto tra i più piccoli.