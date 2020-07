Il Sottosegretario alla Salute, on. Sandra Zampa, ha accolto la richiesta dell’ANCI di attivare un tavolo di confronto per la definizione di linee guida nazionali per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei centri SIPROIMI.

ANCI parteciperà alla stesura di un primo documento di lavoro preliminare relativo alle procedure sanitarie da seguire in relazione a specifiche popolazioni vulnerabili durante l’epidemia, per la cui redazione la sottosegretaria Zampa ha incaricato l’INMP (Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà).

I Comuni sono invitati a segnalare gli aspetti specifici da rappresentare in tale sede attraverso l’indirizzo di posta elettronica commissioneimmigrazione@anci.it

In allegato, la lettera inviata da ANCI al sottosegretario Zampa e la risposta pervenuta all’associazione.