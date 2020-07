La Giunta regionale del Piemonte ha approvato le modalità di accesso al contributo sui costi di costruzione previsto dall’articolo 18 della legge RipartiPiemonte (Legge regionale n. 13 del 29 maggio 2020 “Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l’emergenza da Covid-19″), che per il 2020 stanzia 26 milioni di euro a copertura dei costi di costruzione dovuti al Comune per importi non superiori a 50 mila euro (fino al 100% nel caso di recuperi o al 50% nel caso di nuovi stabili).

Le modalità di partecipazione al contributo sono specificate A QUESTO LINK.