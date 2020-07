Gli adempimenti necessari per la redazione e l’approvazione del PEF e della manovra tariffaria 2020 alla luce delle recenti modifiche normative (DL “Cura Italia” e “Rilancio”) e della emanazione del Metodo Tariffario Rifiuti integrato (MTR) recentemente pubblicato da ARERA saranno al centro di un webinar in programma lunedì 13 luglio, dalle ore 10 alle 11:30.

Nel corso del seminario verranno commentate le novità e le “semplificazioni” introdotte dalle delibere 57 e 158 e dalla determina n° 2 che sono state emanate dalla Autorità negli ultimi mesi.

IL PROGRAMMA DEL WEBINAR

La partecipazione è gratuita e riservata, in via prioritaria, al personale di Comuni e Unioni di Comuni.