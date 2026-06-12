Grande partecipazione (LE FOTO) al corso di formazione sulle attività di vigilanza in materia di rifiuti, svoltosi nella Sala Polivalente della Biblioteca civica di Castelletto sopra Ticino, con il patrocinio di ANCI Piemonte.

L’evento, dedicato al tema del contrasto all’abbandono dei rifiuti anche attraverso l’uso delle moderne strumentazioni tecnologiche, ha registrato un grande successo di pubblico, suscitando l’interesse degli operatori della Polizia locale provenienti dai comandi piemontesi e dai Comuni della vicina Lombardia.

A fare gli onori di casa il sindaco di Castelletto, Massimo Stilo, vicepresidente di ANCI Piemonte con delega alla Polizia locale. Con lui la comandante della Polizia locale, Maria Angela Cammarata, che ha coordinato l’accoglienza dei partecipanti.

Il corso ha offerto un’importante occasione di approfondimento e aggiornamento professionale sulle ultime novità legislative e sulle migliori pratiche operative per il controllo del territorio. Al centro dell’incontro i temi legati agli illeciti amministrativi e penali, all’attività di vigilanza e controllo, nonché alle operazioni di accertamento e raccolta delle prove. Un focus specifico è stato dedicato all’utilizzo lecito ed efficace delle tecnologie investigative e delle strumentazioni di videosorveglianza nell’attività di indagine, con un’analisi finale delle procedure sanzionatorie e dell’importanza di una corretta redazione degli atti.

Relatore d’eccezione il comandante del Corpo di Polizia Locale Associato Alto Lario, Edoardo Di Cesare, esperto in materia ambientale e responsabile dell’Aliquota Ambientale presso la sezione atipica PL della Procura della Repubblica di Lecco.

Guarda l’intervista al vicepresidente Massimo Stilo, a cura dell’Ufficio Stampa di ANCI Piemonte.