Il MiC ha pubblicato il D.D.G n. 614 del 22.08.2023, con relativo allegato, recante l’approvazione dell’elenco dei beneficiari per il 2023 della misura prevista dal decreto del Ministro della cultura n. 8 del 14 gennaio 2022 contenente “disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”: contributi alle biblioteche per l’acquisto di libri. In attesa del prossimo accreditamento delle risorse finanziarie, tutti i beneficiari in elenco sono autorizzati ad avviare le procedure di acquisto dei libri per un ammontare almeno equivalente all’importo riconosciuto.

Qui è possibile consultare le FAQ con indicazioni riguardo alle modalità di affidamento e i chiarimenti sull’utilizzo del contributo.

Considerata la criticità degli eventi alluvionali che hanno comportato una riapertura dei termini per l’acquisizione delle domande, si rappresenta che il termine per la rendicontazione della spesa, da documentarsi attraverso le fatture emesse dalle librerie, è fin d’ora posticipato al 31 dicembre 2023.

Richieste, comunicazioni e segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica fei-biblioteche@cultura.gov.it

CLICCA QUI per accedere alla rendicontazione