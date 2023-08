Il Ministero dell’Interno ha pubblicato sulla piattaforma ministeriale FNAsilo la comunicazione per la presentazione delle domande di prosecuzione da parte degli enti locali titolari dei progetti FAMI per MSNA in scadenza lo scorso 31 ottobre.

Gli interessati potranno presentare domanda di prosecuzione per la stessa tipologia di accoglienza, per la durata di un biennio, entro e non oltre le ore 18:00 del 20 settembre 2023 a ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DEDICATA.

L’avviso in oggetto è consultabile A QUESTO LINK.