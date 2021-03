L’ANCI, nell’ambito del progetto “I giovani per le ‘Città della salute’”, avvia una selezione riservata a giovani under 35, per reclutare 120 partecipanti al percorso di alta formazione per la figura professionale di Health City Manager. L’obiettivo del percorso è fornire competenze di alto valore professionale per la creazione della figura dell’Health City Manager: un profilo professionale innovativo, essenziale per guidare le città verso un modello di “Healthy City”, aumentando la capacità amministrativa degli Enti e contribuendo a elaborare soluzioni innovative e inclusive in risposta alle istanze di salute e benessere espresse dai cittadini.

“ANCI si è fortemente impegnata in questi ultimi anni sul tema dell’Urban Health e della promozione attiva della salute pubblica”, commenta Roberto Pella, vicepresidente vicario di ANCI nazionale, con delega allo sport, alla salute e alle politiche giovanili. “Questo percorso formativo sarà un’occasione davvero significativa per i giovani under 35 che potranno accrescere la loro consapevolezza e le loro conoscenze sul tema, maturando competenze proprie di questo specifico profilo professionale. Per la prima volta l’Associazione – sottolinea Pella – a livello nazionale darà attuazione a questa idea innovativa, per la quale ringrazio il Ministero delle Politiche Giovanili che, da subito, ha aderito con entusiasmo alla proposta”.

Il percorso si articola in tre singoli corsi di formazione, ospitati rispettivamente dai Comuni di Bari, Bologna e Torino, della durata di 80 ore ciascuno. A completamento della formazione, ai migliori corsisti verrà offerta la possibilità di attivare una borsa lavoro per un’esperienza di tirocinio o, in alternativa, per attivare una borsa di studio. È possibile presentare la propria candidatura entro e non oltre il 31 marzo 2021.