Giovedì 18 marzo 2021, dalle ore 10:30 alle 12:30, si terrà il webinar del Servizio Centrale del SAI/SIPROIMI dal titolo “L’accoglienza e il percorso verso l’autonomia dei neomaggiorenni in prosieguo amministrativo”.

Il webinar propone un approfondimento su un tema di particolare rilevanza all’interno della rete SAI ovvero la presa in carico sia sociale che amministrativa dei neomaggiorenni con prosieguo amministrativo (art. 13 co. 2 della legge 47/2017). Il cambio di normativa prodotto dal decreto legge n. 130/2020, convertito nella legge n. 173/2020, permette l’ingresso nella rete SAI di neomaggiorenni destinatari della misura di prosieguo permettendo loro di perfezionare il percorso di integrazione.

Il webinar è dedicato in particolare ai progetti per MSNA e a quelli ordinari, in quanto coinvolti nell’accoglienza di ragazzi/e destinatari di questa specifica misura di maggior supporto finalizzato all’autonomia e per i quali, sarà necessario adeguare gli interventi di presa in carico sociale e amministrativa per accompagnarli ad un’uscita sostenibile dall’accoglienza.

Nello specifico si parlerà di:

inquadramento generale della presenza dei neomaggiorenni con prosieguo amministrativo nella rete SAI;

modalità di raccordo e presa in carico educativa tra progetti minori e ordinari;

– approfondimento normativo ai sensi e per effetto della legge 173/2020 e delle disposizioni precedenti;

gli strumenti dell’accoglienza integrata rivolti ai neomaggiorenni in prosieguo amministrativo;

il ruolo delle equipe di progetto per un avvio all’autonomia sostenibile dei neomaggiorenni con prosieguo amministrativo;

dal patto di accoglienza ai servizi di orientamento e accompagnamento con specifico riferimento all’inclusione lavorativa.

La partecipazione è gratuita – Programma e iscrizioni sul sito IFEL.