Un evento sulla corretta e sana alimentazione dedicato ad insegnanti, genitori ed allenatori, è in programma sabato 26 ottobre alle ore 10, nei locali dell’ex asilo “Cerino Zegna” di Valdilana, in provincia di Biella.

L’iniziativa fa parte del progetto Regione 4.7 e vedrà l’intervento del dottor Francesco Andreoli, medico PNEI, esperto nell’alimentazione macro-mediterranea di Franco Berrino. Sono previsti, inoltre, laboratori per bambini a cura degli Infermieri di Famiglia e Comunità della Centrale Operativa Territoriale (COT).

Il progetto “Regione 4.7 – Territori per L’Educazione alla Cittadinanza Globale” ha come capofila la Regione Piemonte ed è finanziato dall’Agenzia Italiana di Cooperazione allo Sviluppo sul Bando AICS 2021 per la concessione di contributi a Iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza globale. Lo scopo è quello di promuovere la diffusione e integrazione dell’educazione alla cittadinanza globale nella programmazione e nelle strategie locali su territorio regionale, per contribuire a rafforzare e ampliare il concetto di cittadinanza come espressione della solidarietà internazionale.

Per partecipare è richiesta l’iscrizione A QUESTO LINK.